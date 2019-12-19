В Минске заявили, что поддержат интеграцию только на равных началах

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Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, выступая на заседании парламента, заявила, что Минск готов развивать интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства и при соблюдении национальных интересов.
В Минске заявили, что поддержат интеграцию только на равных началах
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«Позиция белорусской стороны остаётся неизменной: развитие интеграции должно осуществляться с учётом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре. Главное — это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что в диалоге с Россией Белоруссия нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.

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