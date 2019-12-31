Слуцкий назвал слова посла США о войне «безграмотными»

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова посла США в Польше о начале Второй мировой войны «безграмотны».

«Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны», — написал Слуцкий в своём Twitter.

Он добавил, что таким образом посол поощряет Польшу на дальнейшее искажение истории.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдепартаменту США следует проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают.

30 декабря посол США в Польше Джорджетта Мосбахер заявила, что Сталин и Гитлер решили развязать Вторую мировую войну.

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