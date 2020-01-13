В Польше призвали признать правду об освобождении Освенцима

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Экс-президент Польши Лех Валенса призвал власти страны публично признать историческую правду, что немецкий концентрационный лагерь Освенцим был освобождён силами Красной армии.
В Польше призвали признать правду об освобождении Освенцима
  • Reuters

В интервью Onet Валенса раскритиковал отказ Польши от приглашения российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.

«Если польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, следовало ожидать, что (лидер Польши Анджей. — RT) Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда», — пояснил Валенса.

По его словам, в такой ситуации Путин сможет убедить всех в Иерусалиме «в своей точке зрения на историю».

Бывший польский лидер подчеркнул, что следовало пригласить Путина на мероприятие и прямо сказать, что Красная армия освободила Освенцим.

«Это историческая правда, и никто не изменит её. Если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьёзно», — отметил он.

Полное изложение материала читайте на ИноТВ.

Ранее Дуда обсудил с министрами историческую политику в контексте отношений с Россией.

9 января сейм Польши одобрил резолюцию о якобы равной «вине» СССР и гитлеровской Германии в начале Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что правда о тех событиях зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. 

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