Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией

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Президент Польши Анджей Дуда в ходе совещания с советом министров уделил внимание вопросам исторической политики в контексте польско-российских отношений.
Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией
  • © Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Польское радио».

Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».

В конце декабря 2019 года МИД Польши пообещал изучить слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего пост посла в Германии Юзефа Липского.

24 декабря в ходе заседания итоговой коллегии Министерства обороны России Путин назвал сволочью Липского, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.

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