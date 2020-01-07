Дуда обсудил с правительством Польши отношения с Россией

Президент Польши Анджей Дуда в ходе совещания с советом министров уделил внимание вопросам исторической политики в контексте польско-российских отношений.

Об этом сообщает «Польское радио».

Как отмечается, на совете затронута тема подготовки к 75-летию годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря Освенцим и «задачи исторической политики в контексте польско-российских отношений».

В конце декабря 2019 года МИД Польши пообещал изучить слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего пост посла в Германии Юзефа Липского.

24 декабря в ходе заседания итоговой коллегии Министерства обороны России Путин назвал сволочью Липского, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.