Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

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Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
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Как пишет РИА Новости, Шудрих и глава Союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын опубликовали совместное заявление.

«Польша, о чём нельзя забывать, поощряла эмиграцию 10% еврейского меньшинства. Но делала это в сотрудничестве с сионистским движением, которому тайно предоставляла военную поддержку», — отмечается в заявлении.

В нём также говорится, что «когда III рейх изгнал в 1938 году тысячи польских евреев, польские дипломатические службы, в том числе посол Липский лично, оказывали им поддержку».

28 декабря российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

По его словам, беседа была вполне корректной, но при этом носила жёсткий характер.

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