В Госдуме осудили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Водолацкий напомнил о советских солдатах, которые погибли за освобождение Польши от фашистов.

«Сегодняшняя «благодарность» — это искажение всей нашей истории, это очернение подвигов, это снос памятников…Сегодня Польша таким заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но она и предаёт память своих предков», — пояснил депутат.

По его словам, сегодня от Польши нельзя ожидать другого поведения.

«Она «торгует» на международном рынке русофобскими настроениями, это сегодня ценится в некоторых кругах», — заключил он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя резолюцию, подчеркнула, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

Она заявила, что если польские парламентарии сомневаются в решениях трибунала, то им так и «надо об этом заявить».

9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

В резолюции говорится, что польский сейм осуждает «провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны».