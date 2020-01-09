В Госдуме осудили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
В Госдуме осудили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны
  • РИА Новости

Водолацкий напомнил о советских солдатах, которые погибли за освобождение Польши от фашистов.

«Сегодняшняя «благодарность» — это искажение всей нашей истории, это очернение подвигов, это снос памятников…Сегодня Польша таким заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но она и предаёт память своих предков», — пояснил депутат.

По его словам, сегодня от Польши нельзя ожидать другого поведения.

«Она «торгует» на международном рынке русофобскими настроениями, это сегодня ценится в некоторых кругах», — заключил он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя резолюцию, подчеркнула, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом

Она заявила, что если польские парламентарии сомневаются в решениях трибунала, то им так и «надо об этом заявить». 

9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. 

В резолюции говорится, что польский сейм осуждает «провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить