«Важный, символичный акт»: каковы перспективы передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России в течение 60 дней, заявил министр экологии Израиля Зеев Элькин. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в вопросе о передаче России Александровского подворья появились положительные тенденции. Подворье расположено вблизи храма Гроба Господня. Это единственный русский объект в черте иерусалимского Старого города. Земля была приобретена Россией в 1859 году, однако после революции 1917 года владеющее ею руководство Императорского православного палестинского общества оказалось в эмиграции. В конце XX века подворье было занято иностранной организацией. По мнению экспертов, возвращение России культурного объекта будет иметь серьёзное духовное и международно-политическое значение.

Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России в течение 60 дней, заявил министр экологии Израиля Зеев Элькин.

«Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдёт в суд для принятия решения на основании документации, которая есть», — подчеркнул Элькин в интервью РИА Новости.

Вопрос передачи подворья поднимался на встрече сопредседателей межправительственной комиссии 22 января.

Министр сообщил, что Россия подала документы, которые доказывают, что Александровское подворье должно быть «частью собственности Российской православной церкви через Императорское православное палестинское общество».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что процесс передачи подворья идёт «в положительном направлении», однако ещё «не все юридические формальности завершены».

По словам Юрия Ушакова, решение израильской стороны по подворью идёт в русле добрых отношений, которые сложились между странами и лично между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным.

Исторически российская собственность

«Александровское подворье, так же как многие объекты в Израиле, исторически принадлежало России», — рассказал в беседе с RT президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

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По его словам, такие объекты — храмы, паломнические дома, приюты для паломников, приюты для больных — покупались Россией в том числе и на государственные средства.

Земля, на которой находится Александровское подворье, была приобретена в 1859 году у коптского духовенства для размещения российского консульства. Участок располагался в нескольких десятках метров от Голгофы — в непосредственной близости от места распятия, захоронения и воскрешения Христа. Консульство вскоре решили разместить в другой части Иерусалима.

В 1880-е годы на этом участке начались археологические раскопки под руководством начальника Русской миссии на Святой земле и учёного-византиста архимандрита Антонина. В исследованиях принимали участие известные археологи и востоковеды из различных стран мира. В 1883 году здесь были обнаружены фрагмент второй обводной иерусалимской стены с Порогом Судных Врат, арка храма Адриана, фрагменты стен и остатки двух колонн базилики храма Воскресения времён правления императора Константина Великого, а также другие сооружения времён Античности и Средневековья.

После завершения археологических исследований началось возведение подворья для нужд прибывающих на Святую землю русских паломников. Оно было готово в 1891 году. Шесть лет спустя на подворье освятили домовую церковь в честь святого Александра Невского.

Александровское подворье в Иерусалиме. Фото Ф.М. Тимона, конец XIX века

© Wikimedia commons

В связи с началом Первой мировой войны российским подданным стало тяжело добираться до Святой земли. Подворье пришло в упадок. После Октябрьской революции 1917 года большевики отделили церковь от государства, а руководство Императорского православного палестинского общества — официального прямого владельца подворья — оказалось в эмиграции. В конце ХХ века Александровское подворье заняла зарубежная организация, а вокруг его принадлежности развернулись активные переговоры между властями России и Израиля.

«Вопрос международного права и справедливости»

Если Александровское подворье вернут России, это будет иметь серьёзное духовное и международно-политическое значение, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Это будет чрезвычайно важное событие и для православных России, и для российского общества в целом, и для Палестины, и для Ближнего Востока. Россия всегда присутствовала на Ближнем Востоке не столько в политическом и экономическом отношении, сколько в духовном», — подчеркнул Шаповалов в комментарии RT.

Учёный отметил, что действия России, направленные на защиту христианства на Ближнем Востоке, нельзя забывать.

«Роль России действительно была ключевой для сохранения христианского мира в Палестине и на Ближнем Востоке. То, что сейчас происходит процесс возвращения подворья под нашу юрисдикцию, — чрезвычайно важный, символичный акт. Он также важен тем, что Россия в последние пять лет существенно изменила ситуацию на Ближнем Востоке своей военной, экономической, дипломатической и культурной помощью, когда спасла Сирию. Сейчас достаточно сложно представить себе, какими были бы процессы на Ближнем Востоке без участия Москвы», — отметил Владимир Шаповалов.

По мнению Сергея Гаврилова, работа по возвращению Александровского подворья России чрезвычайно актуальна.

«С учётом церковного раскола потребность в паломнической земле, в посещении Александровского подворья для нас очень велика», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что работа в данном направлении ещё не завершена.

«Сейчас ещё ведётся огромная архивная работа по восстановлению документов на все наши объекты. Идёт сложная работа в судах Израиля», — заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия.

Владимир Шаповалов также отметил важность для паломников из России возвращения Александровского подворья.

«Ежегодно это несколько сотен тысяч человек, прибывающих на Святую землю. Возвращение подворья не только создаст материальные условия для их размещения, но и станет важным сигналом. Россияне будут понимать, что они находятся на нашей Святой земле, где есть часть России», — подчеркнул эксперт.

Сергей Гаврилов считает, что размещение на Ближнем Востоке российских объектов пойдёт на пользу светским властям Израиля, так как позволит гораздо большему числу паломников и туристов приехать на его территорию.

Крыша Александровского подворья с православным крестом в Старом городе Иерусалима. На заднем плане — Елеонская гора

© Wikimedia commons / Marcel Masferrer Pascual

«Статус Александровского подворья — это вопрос международного права и справедливости. Мы надеемся, что переговоры будут завершены и решения найдутся», — подытожил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.