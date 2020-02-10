США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году. Об этом сообщается в проекте бюджета Соединённых Штатов.

«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности и защиту территориальной целостности союзников США», — приводит РИА Новости отрывок документа.

Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации».

В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против России, в том числе санкции против «Северного потока — 2».