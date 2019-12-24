Шойгу: военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что американский военный бюджет на 2020 год в 16 раз больше российского. Об этом он сказал в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны России.

«Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти $750 миллиардов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз», — цитирует министра РИА Новости.

Также он заявил, что НАТО по сравнению с 2018 годом увеличило интенсивность воздушной разведки возле российских границ на 33%, а морской — на 24%.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США с мерами против России.