Шойгу: военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского
- РИА Новости
«Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти $750 миллиардов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз», — цитирует министра РИА Новости.
Также он заявил, что НАТО по сравнению с 2018 годом увеличило интенсивность воздушной разведки возле российских границ на 33%, а морской — на 24%.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США с мерами против России.