В МИД России не видят смысла в возврате к Договору об обычных вооружённых силах

В МИД России назвали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) устаревшим и заявили, что возвращаться к нему нет смысла.

«Возвращаться к теме выполнения давно и безнадёжно устаревшего ДОВСЕ не имеет смысла», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что США не раз обходили ограничения договора за счёт расширения НАТО и отказывались обсуждать с Россией обновления режима контроля за обычными вооружениями (КОВЕ).

Также в МИД уточнили, что США используют диалог по этой тематике в качестве рычага давления на Россию.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения американцев в этой сфере.