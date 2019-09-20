В МИД России не видят смысла в возврате к Договору об обычных вооружённых силах

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В МИД России назвали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) устаревшим и заявили, что возвращаться к нему нет смысла.
В МИД России не видят смысла в возврате к Договору об обычных вооружённых силах
  • РИА Новости

«Возвращаться к теме выполнения давно и безнадёжно устаревшего ДОВСЕ не имеет смысла», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что США не раз обходили ограничения договора за счёт расширения НАТО и отказывались обсуждать с Россией обновления режима контроля за обычными вооружениями (КОВЕ).

Также в МИД уточнили, что США используют диалог по этой тематике в качестве рычага давления на Россию.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения американцев в этой сфере.

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