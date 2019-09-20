МИД: доклад США по контролю над вооружениями прикрывает нарушения
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«В каждой странице доклада сквозит стремление США прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН. Переложить ответственность на других, вывести себя из-под удара критики», — говорится в комментарии МИД России.
Также в нём отмечается, что «прослеживается давно взятая американцами на вооружение практика использования тематики КВРН для борьбы с «не устраивающими» их государствами и правительствами».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США ведут политику ревизии системы контроля над вооружениями, подвергая риску договорную базу в этой сфере.