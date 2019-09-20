МИД: доклад США по контролю над вооружениями прикрывает нарушения

Министерство иностранных дел России сообщило, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения американцев в этой сфере.

«В каждой странице доклада сквозит стремление США прикрыть собственные нарушения обязательств в рамках основополагающих международно-правовых инструментов в сфере КВРН. Переложить ответственность на других, вывести себя из-под удара критики», — говорится в комментарии МИД России.

Также в нём отмечается, что «прослеживается давно взятая американцами на вооружение практика использования тематики КВРН для борьбы с «не устраивающими» их государствами и правительствами».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США ведут политику ревизии системы контроля над вооружениями, подвергая риску договорную базу в этой сфере.