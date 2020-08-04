В Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых ракет морского базирования сдерживанием России.

«Разработка и развёртывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В то же время в сообщении отмечается, что Соединённые Штаты сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году.

Также в Пентагоне ожидают, что в ближайшие десять лет Китай станет «равноценным» конкурентом Соединённых Штатов в ядерной сфере наряду с Россией.