В Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых ракет морского базирования

Короткая ссылка
В Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых ракет морского базирования сдерживанием России.
В Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых ракет морского базирования
  • AFP

«Разработка и развёртывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В то же время в сообщении отмечается, что Соединённые Штаты сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году.

Также в Пентагоне ожидают, что в ближайшие десять лет Китай станет «равноценным» конкурентом Соединённых Штатов в ядерной сфере наряду с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить