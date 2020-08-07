В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия
- globallookpress.com
Как отмечается, первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих российскую территорию или союзников.
Факт пуска будет зафиксирован системой предупреждения, при этом любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.
Информация автоматически доводится до военно-политического руководства, которое определит масштаб ответных действий.
Подчёркивается, что в качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России как государства.
В Генеральном штабе заверили, что если потенциальный противник решится на то, чтобы переступить красные линии, то ответ будет сокрушительным.
В начале июня президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.