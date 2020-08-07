В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия

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Генштаб ВС России обозначил условия, определяющие возможность применения страной ядерного оружия. Статью об основах госполитики в области ядерного сдерживания опубликовала газета «Красная звезда».
В Генштабе назвали условия применения Россией ядерного оружия
  • globallookpress.com

Как отмечается, первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих российскую территорию или союзников. 

Факт пуска будет зафиксирован системой предупреждения, при этом любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением.

Информация автоматически доводится до военно-политического руководства, которое определит масштаб ответных действий.

Подчёркивается, что в качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России как государства.

В Генеральном штабе заверили, что если потенциальный противник решится на то, чтобы переступить красные линии, то ответ будет сокрушительным.

В начале июня президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

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