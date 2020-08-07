В Генштабе заявили о реализации США концепции «глобального удара»

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Действия США в области стратегических вооружений и выход из ряда международных договоров в области безопасности направлены на реализацию концепции «глобального удара» с применением перспективных, в том числе ядерных, средств.
В Генштабе заявили о реализации США концепции «глобального удара»
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  • © U.S. Missile Defense Agency

Об этом говорится в статье начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктора военных наук полковника Александра Хряпина в газете «Красная звезда».

«Шаги американского руководства направлены на реализацию концепции «Глобальный удар» с применением перспективных ударных средств, в том числе гиперзвуковых, но только с одной оговоркой, что все эти средства могут быть и в ядерном снаряжении», — считают в Генштабе России.

Указанные действия США, следует из статьи, направлены на достижение военно-технического превосходства для сохранения глобального лидерства и обеспечения победы в «возможных войнах будущего над любой из стран мира, в первую очередь над Россией» за счёт ослабления российской экономики вследствие «втягивания в очередную гонку вооружений».

Подобная концепция, по словам авторов, представлена и в «Обзоре ядерной политики» США 2018 года, где Россия объявлена противником США «впервые после окончания холодной войны».

Ранее МИД России заявил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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