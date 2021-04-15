Байден заявил о «чрезвычайной угрозе» для США из-за действий России

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Президент США Джо Байден в своём письме американскому конгрессу в связи с введением санкций против России заявил, что действия российской стороны представляют «чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности и экономики США.
Байден заявил о «чрезвычайной угрозе» для США из-за действий России
  • Reuters

Текст письма опубликован на сайте Белого дома.

«Сообщаю, что я издал Указ об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов, вызванной определённо вредной иностранной деятельностью правительства России», — говорится в сообщении.

Он также заявил, что данная «вредная» деятельность представляет собой якобы попытки России «подорвать проведение выборов» в США и странах, которые являются партнёрами Вашингтона.

Также Байден обвинил Россию в «злонамеренной кибердеятельности» и «поощрении и использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства».

Кроме того, Байден обвинил Россию в «экстерриториальной деятельности», «подрыве безопасности в странах и регионах, важных для нацбезопасности США», «нарушении устоявшихся принципов международного права, в том числе уважения территориальной целостности государств».

Ранее сообщалось, что Байден подписал указ о введении санкций против России.

В марте в Кремле назвали безосновательным и бездоказательным доклад разведслужб США о якобы попытках России повлиять на исход американских президентских выборов в 2020 году.

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