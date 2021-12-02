Песков отметил, что риторика Киева не исключает силового сценария в Донбассе

Риторика Киева наводит на мысль о том, что на Украине не исключают силового сценария для разрешения ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Всё это наводит на мысль о том, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария в урегулировании в Донбассе, то есть не исключает начало боевых действий против самопровозглашённых республик», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил о фразе украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил о существовании на Украине мощной армии и призвал не бояться «говорить друг другу правду».

«Если мы хотим возвратить Донбасс — давайте», — сказал Зеленский.

«Дословно» закавычено. «Давайте что?» — хотим мы спросить. И на фоне этой агрессивной... риторики, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле заявляли, что обвинения России в агрессии могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой.