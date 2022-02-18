В центре Донецка взорвался автомобиль
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18 февраля 2022
В Ростовской области сформирован оперативный штаб в связи с эвакуацией жителей Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.
«Губернатором Ростовской области создан штаб в связи с этой ситуацией, он уже начал работать. Ждёт от коллег с той стороны информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведённые для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди», — приводит его слова ТАСС.
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Корреспондент RT Роман Косарев рассказал, что рядом со взорвавшимся автомобилем находится ещё одна машина, которая может быть начинена взрывчаткой.
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Как сообщает Интерфакс, взорванный автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову, сам он не пострадал.
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Корреспондент RT Илья Васюнин сообщает, что в Донецке прогремел взрыв. По предварительной информации, рядом со зданием администрации взорвался автомобиль.
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По словам президента РФ, для восстановления гражданского мира на Украине Киеву следует начать переговоры с представителями самопровозглашённых республик Донбасса.
«Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдёт, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», — сказал президент.
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Владимир Путин заявил, что в настоящее время в Донбассе наблюдается напряжённая ситуация. Об этом глава государства упомянул в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как отметил Путин, Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском.
«Саботирует, по сути, выполнение договорённостей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам Минских соглашений», — заявил президент.
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Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев из Донбасса.
По его словам, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
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Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник также выступил с обращением к жителям, в котором призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию.
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — приводит его слова Луганскинформцентр.
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В связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР. По его словам, в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения граждан.
По его словам, речь идёт о массовом централизованном выезде. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, добавил Пушилин. Глава ДНР призвал прислушаться и принять правильное решение.