В центре Донецка взорвался автомобиль

В центре Донецка возле здания администрации взорвался автомобиль. Как сообщают СМИ, машина принадлежала главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову, сам он не пострадал. Ранее стало известно, что власти самопровозглашённых республик Донбасса объявили об эвакуации мирного населения ДНР и ЛНР на территорию России на фоне сведений о подготовке Киевом наступательной операции.