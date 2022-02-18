В центре Донецка взорвался автомобиль

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Сергей Гусаров
В центре Донецка возле здания администрации взорвался автомобиль. Как сообщают СМИ, машина принадлежала главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову, сам он не пострадал. Ранее стало известно, что власти самопровозглашённых республик Донбасса объявили об эвакуации мирного населения ДНР и ЛНР на территорию России на фоне сведений о подготовке Киевом наступательной операции.
В центре Донецка взорвался автомобиль
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  • 18 февраля 2022

    В Ростовской области сформирован оперативный штаб в связи с эвакуацией жителей Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

    «Губернатором Ростовской области создан штаб в связи с этой ситуацией, он уже начал работать. Ждёт от коллег с той стороны информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведённые для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди», — приводит его слова ТАСС.

  • Корреспондент RT Роман Косарев рассказал, что рядом со взорвавшимся автомобилем находится ещё одна машина, которая может быть начинена взрывчаткой.

  • Как сообщает Интерфакс, взорванный автомобиль принадлежал главе Народной милиции ДНР Денису Синенкову, сам он не пострадал.

  • Корреспондент RT Илья Васюнин сообщает, что в Донецке прогремел взрыв. По предварительной информации, рядом со зданием администрации взорвался автомобиль.

  • По словам президента РФ, для восстановления гражданского мира на Украине Киеву следует начать переговоры с представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

    «Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдёт, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», — сказал президент.

  • Владимир Путин заявил, что в настоящее время в Донбассе наблюдается напряжённая ситуация. Об этом глава государства упомянул в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Как отметил Путин, Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском.

    «Саботирует, по сути, выполнение договорённостей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам Минских соглашений», — заявил президент.

  • Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев из Донбасса.

    По его словам, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

  • Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник также выступил с обращением к жителям, в котором призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию.

    «С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — приводит его слова Луганскинформцентр.

  • В связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР. По его словам, в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения граждан.
    По его словам, речь идёт о массовом централизованном выезде. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, добавил Пушилин. Глава ДНР призвал прислушаться и принять правильное решение.

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