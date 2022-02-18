В основу доклада России в СБ ООН легли 150 историй спецпроекта RT и СК о пострадавших в Донбассе
18 февраля 2022

В основу доклада России в СБ ООН легли 150 историй спецпроекта RT и СК о пострадавших в Донбассе

18 февраля 2022 | 12:02

В основу доклада России в СБ ООН легли 150 историй спецпроекта RT и СК о пострадавших в Донбассе

16 февраля 2022 | 17:10

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14 февраля 2022 | 10:32

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В ДНР прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции

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В СК рассказали о ходе расследования военных преступлений на Украине за восемь лет

09 февраля 2022 | 11:57

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08 февраля 2022 | 17:03

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В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсии на территории Донбасса

06 февраля 2022 | 10:11

Спецкор RT рассказал об обстреле Донецка со стороны ВСУ

В совместном спецпроекте RT и Следственного комитета России о военных преступлениях украинских военных в Донбассе было опубликовано 150 историй о пострадавших мирных жителях, которые легли в основу доклада постоянного представительства России при ООН в Совете Безопасности ООН.

На сайте спецпроекта RT и СК публикуются новости о возбуждаемых уголовных делах, информация об их фигурантах, интервью с представителями самопровозглашённой Донецкой народной республики, заметки, фото- и видеоматериалы о пострадавших и погибших в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. В режиме таймлайн фиксируются все преступления ВСУ, совершённые с первого дня боевых действий.

Всего, по данным СК, за восемь лет — с 2014 года по настоящее время — были ранены не менее 5500 мирных жителей, более 2600 человек погибли. Свыше 2200 объектов гражданской инфраструктуры уничтожено или разрушено.

Ранее постпредство России при ООН распространило в СБ ООН материалы RT и СК о военных преступлениях в Донбассе.

В ходе заседания Совбеза ООН замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, что многие материалы о преступлениях украинских военных собраны Следственным комитетом России и RT.