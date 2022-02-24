Путин назвал вынужденной мерой операцию в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал вынужденной мерой российскую спецоперацию в Донбассе.

«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, — вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», — заявил он на встрече с представителями российских деловых кругов.

Путин добавил, что для российской стороны были созданы такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно.

Ранее российский президент в обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.