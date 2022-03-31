Лавров назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО

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Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос китайского агентства Синьхуа назвал основной причиной кризиса на Украине политику США и НАТО.

Ответ российского министра опубликован на сайте МИД России.

«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США», — заявил он.

Лавров заявил, что США и НАТО накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру, что угрожало России, а также являлось «серьёзным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других».

Ранее глава МИД России заявил о попытках Запада сделать из Украины второй Афганистан.

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