Процент с альянса: как Зеленский убеждает НАТО передать Украине свои самолёты и танки

Страны НАТО должны передать Киеву 1% своих самолётов и танков, которые «пылятся» в их ангарах, вновь заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее, выступая на саммите Североатлантического альянса, Зеленский упрекнул его руководство в нежелании дать чёткий ответ по поставкам Киеву военной техники. Между тем украинское правительство приравняло бронежилеты и беспилотники к гуманитарной помощи, облегчив процедуру их ввоза в страну. По мнению экспертов, НАТО проигнорирует требования Зеленского, так как поставка тяжёлых вооружений от лица альянса чревата риском прямого столкновения с Россией.

Североатлантический альянс должен предоставить Украине самолёты, танки и различные ракетные системы для усиления безопасности в том числе всей Европы. Об этом в очередном видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Какова цена этой безопасности? Это самолёты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнёров. Что у них просто пылится. В конце концов, это всё для свободы не только на Украине — для свободы в Европе», — заявил он.

По мнению Зеленского, зарубежным партнёрам нужно активизировать помощь Украине и передать Киеву «всего 1% от всех самолётов НАТО и 1% всех танков НАТО». Пока же, по его словам, украинские власти наблюдают лишь переговорный пинг-понг между странами альянса на тему того, кто и как должен предоставить стране «инструменты защиты». Президент выразил уверенность, что позиция Киева должна быть услышана, так как она якобы отражает точку зрения «абсолютного большинства населения Европы».

Президентские страдания

Зеленский уже не в первый раз обращается к западным «партнёрам» с требованием предоставить Киеву тяжёлые вооружения. С аналогичными призывами он выступил 24 марта на саммите НАТО, проходившем в режиме видеоконференции. Тогда президент заявил, что Украине нужны танки, самолёты, системы залпового огня, средства ПВО и противокорабельное оружие.

«Мы не можем это просто купить. Такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО. От политических, кстати, решений», — указал Зеленский.

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По его мнению, Украина, даже не будучи членом альянса, якобы имеет право на этот 1% военной техники блока. В своём выступлении Зеленский посетовал, что страна оказалась в серой зоне между Западом и Россией, после чего упрекнул НАТО в страхе перед Москвой и неспособности продемонстрировать всю силу объединения.

При этом некоторые страны НАТО буквально соревнуются в том, кто больше поставит Украине вооружения. К примеру, только за одну неделю в середине марта США выделили $1 млрд на военную помощь Киеву, которая будет включать переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые системы AT4, а также беспилотники, огнестрельное оружие, боеприпасы и амуницию. Как заявил 20 марта в эфире американского телеканала CBS глава Пентагона Ллойд Остин, общий объём военной помощи Украине в сфере безопасности со стороны США превысил $2 млрд (речь идёт о периоде после прихода к власти Джо Байдена).

Не отстаёт от Соединённых Штатов и Великобритания. 24 марта Лондон заявил, что передаст Украине £25 млн на военные нужды, а также 6 тыс. противотанковых и фугасных ракет. При этом британский глава Минобороны Бен Уоллес, которому 17 марта от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), заявил, что у королевства уже «заканчивается собственный арсенал» переносных противотанковых управляемых ракет NLAW.

Украинский военный с ПТУР NLAW

AFP

Вместе с тем в Лондоне не считают, что поставка на Украину тяжёлой техники будет целесообразной.

«Одна из главных проблем заключается в том, что чем сложнее системы вооружения, тем больше подготовки требуется для их использования, поэтому основные усилия необходимо направить на то, чтобы помочь украинцам восстановить или найти российское или советское вооружение, уже находящееся в их арсенале. Если просто предоставить им британские танки, это не даст никакого результата», — заявил Уоллес 26 марта в интервью британской газете Daily Mail.

В свою очередь, Евросоюз 28 февраля принял решение выделить Украине €500 млн для закупки оружия и боеприпасов «всех калибров». Позднее, 21 марта, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что эта сумма была увеличена ещё на €500 млн.

Специфическая гуманитарная помощь

Между тем на Украине прилагают все возможные усилия, чтобы поставки оружия и амуниции с Запада как можно быстрее попали на территорию страны. 19 марта Зеленский заявил об упрощении таможенных процедур для ввоза на Украину грузов оборонного назначения. По его словам, для этого ликвидируется НДС и таможенные пошлины.

В свою очередь, украинское правительство на заседании 26 марта приняло постановление, в соответствии с которым бронежилеты и каски были приравнены к гуманитарной помощи. «Теперь для их перевозки через границу необходима будет только декларация», — говорится в заявлении вице-премьера страны Ирины Верещук, опубликованном на сайте кабмина.

Помимо этого, был упрощён ввоз в страну беспилотников и квадрокоптеров негражданского назначения, а также тепловизоров, приборов ночного видения, переносных радиостанций негражданского назначения, биноклей, оптических труб и монокуляров.

Однако участвовать в боевых действиях хотят не все украинцы. Большое количество мужчин пытаются уклониться от этой «возможности», нелегально пересекая границу с соседними государствами. Так, пресс-служба пограничной полиции Молдавии 26 марта сообщила о блокировании нескольких каналов по незаконной переправке с территории Украины мужчин призывного возраста. В заявлении пограничников отмечалось, что за пересечение границы с украинцев взималась плата в размере от $1,7 тыс. до $5,5 тыс. за человека.

Задержанные на молдавской границе украинцы

«Дезавуирует свою пропаганду»

Опрошенные RT эксперты считают, что выдвигаемыми к НАТО требованиями Владимир Зеленский расписывается в бессилии украинской армии, противореча своим же заявлениям о её высокой боеспособности, сделанным ранее.

«Ещё совсем недавно украинская пропаганда насаждала картинку, как Киев успешно ведёт борьбу против российских войск в Донбассе. А теперь мы слышим от Зеленского взывания к НАТО о помощи военной техникой. Тем самым он дезавуирует собственную пропаганду. Просьбы Зеленского говорят о том, что украинская армия находится в плачевном состоянии», — сказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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При этом, как считает эксперт, НАТО в ближайшем времени и так не собиралось снижать объёмы поставок оружия. Тем более что большая его часть — устаревшие и списанные образцы. Остальная же часть вооружения, поступающая на территорию Украины, не соответствует навыкам и умениям солдат ВСУ и подразделений территориальной обороны, зато создаёт видимость западной поддержки Киева.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в разговоре с RT отметил, что, какими бы ни были поставки от западных стран, передаваемое оружие успешно уничтожается российскими ВС.

«Требования Зеленского связаны ещё и с тем, что убыль тяжёлых вооружений происходит быстрее, чем их поставки. Так будет и дальше, потому что и логистика сложная, и Вооружённые силы РФ не будут смотреть, как эти поставки идут. Иными словами, они сразу становятся объектом для ликвидации, как только пересекают границу Польши или Словакии», — пояснил эксперт.

В связи с этим, добавил Подберёзкин, возникает сложность с поставками Украине самолётов и танков.

«Предположим, ночью их можно перетащить через границу, но дальше эти колоны становятся лёгкой мишенью для авиации РФ. К тому же встаёт проблема пилотирования этой техники — чьи экипажи будут перегонять её? Если натовские, то возникает вероятность прямого столкновения России и НАТО, а этого альянс ни в коем случае не хочет допускать», — добавил аналитик.

Такого же мнения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если говорить о возможностях стран Восточной Европы передавать Украине самолёты, то их нет. Этим странам самим самолёты поставляются в качестве эксклюзива, и перепоставлены они быть не могут. Перепоставка будет означать косвенное участие страны в военных действиях, а там и до непосредственного вовлечения в конфликт недалеко», — сказал собеседник RT.

Таким образом, это одна из немногих позиций, по которым все члены блока имеют общее мнение, считает Владимир Шаповалов. В целом, по словам аналитика, НАТО не является консолидированным союзом: многие страны альянса занимают свою позицию, понимая, что дальнейшая эскалация напряжённости играет против них.

«Ведь США — за океаном, а для европейских стран блока Россия — сосед, с которым предстоит ещё налаживать отношения. РФ является важным экономическим и политическим игроком в Европе. И в этой связи для многих европейских политиков наступает момент истины и прозрения относительно того, что поставки оружия Украине только усиливают конфликт и продлевают военные действия, а не способствуют миру и безопасности в Европе», — пояснил Шаповалов.

Однако Соединённым Штатам нужен этот конфликт, и Вашингтон стремится к тому, чтобы военная операция длилась «до последнего украинца», уверен эксперт.

«Чем тяжелее будут последствия этой войны, тем она выгоднее США и их ближайшим союзникам, так как это будет отвлекать Россию, выматывать её, усложнять ей работу по последующему восстановлению разрушенной украинской властью экономики Донбасса, да и по укреплению собственной тоже», — резюмировал аналитик.