Антонов: поставки оружия на Украину могут привести США и Россию к военному противостоянию

Поставки оружия на Украину со стороны западных стран провокационны, так как направлены против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Западные страны принимают непосредственное участие в происходящих событиях, продолжая накачивать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», — сказал он в интервью Newsweek.

Российский дипломат предупредил, что подобные действия носят опасный и провокационный характер, так как они направлены против Москвы.

«Они могут вывести США и Россию на путь прямого военного противостояния. Любая поставка вооружения и военной техники с Запада... через территорию Украины является законной военной целью для наших вооружённых сил», — подчеркнул Антонов.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надем передачу Киеву ЗРК С-300.

В МИД России призвали прекратить поставки Украине вооружений после трагедии в Краматорске.