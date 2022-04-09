Антонов: поставки оружия на Украину могут привести США и Россию к военному противостоянию
«Западные страны принимают непосредственное участие в происходящих событиях, продолжая накачивать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», — сказал он в интервью Newsweek.
Российский дипломат предупредил, что подобные действия носят опасный и провокационный характер, так как они направлены против Москвы.
«Они могут вывести США и Россию на путь прямого военного противостояния. Любая поставка вооружения и военной техники с Запада... через территорию Украины является законной военной целью для наших вооружённых сил», — подчеркнул Антонов.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надем передачу Киеву ЗРК С-300.
В МИД России призвали прекратить поставки Украине вооружений после трагедии в Краматорске.