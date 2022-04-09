Главы Минобороны США и Словакии обсудили передачу ЗРК С-300 на Украину

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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Словакии Ярославом Надем передачу Киеву ЗРК С-300, следует из заявления военного ведомства США.

Он приветствовал решение властей Словакии поставить Украине ЗРК.

«Это мощное свидетельство того, насколько решительны соседи Украины... в стремлении помочь украинцам защитить себя», — сказал Остин.

8 апреля глава Пентагона заявил об отправке зенитного ракетного комплекса Patriot в Словакию.

По его словам, размещение Patriot в стране взамен переданной Украине системы ПВО С-300 является временной мерой.

При этом премьер Словакии Эдуард Хегер 8 апреля подтвердил передачу Украине С-300.

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