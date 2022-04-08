США направили в Словакию ЗРК Patriot

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отправке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Словакию. Об этом информирует пресс-служба американского оборонного ведомства.

«США передислоцирует один ракетный комплекс Patriot, управляемый американскими военными, в Словакию», — говорится в заявлении.

По словам Остина, прибытие комплекса и обслуживающей его команды ожидается в ближайшие дни.

Длительность их размещения пока не установлена.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американскими коллегами возможное замещение вооружений советского производства, включая ЗРК С-300 и истребители МиГ-29.