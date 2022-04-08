В МИД России призвали прекратить поставки Украине вооружений после трагедии в Краматорске
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«Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий», — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что киевский режим не сможет уйти от ответственности за удар тактической ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске.
Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.
По последним данным, в результате обстрела погибло не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.