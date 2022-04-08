МИД России: киевским властям не избежать ответственности за ракетный удар по Краматорску

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Киевский режим не сможет уйти от ответственности за удар тактической ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки гражданских и более сотни пострадали, заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД России: киевским властям не избежать ответственности за ракетный удар по Краматорску
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

Там напомнили, что такой же «варварский акт агрессии» был совершён ВСУ 14 марта, когда они нанесли удар ракетой «Точка-У» по центру Донецка.

«Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты «Точка-У», обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности», — заявили в Москве.

Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.

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