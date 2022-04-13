Глава МИД ФРГ Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Штайнмайера
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Об этом, как пишет ТАСС, заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.
«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», — привёл слова Бербок представитель МИД.
Ранее член бундестага от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер отметил, что считает оскорблением отказ Киева принять с визитом президента ФРГ.