Глава МИД ФРГ Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Штайнмайера

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Глава МИД ФРГ Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Штайнмайера
  • AP
  • © Hannibal Hanschke/Pool

Об этом, как пишет ТАСС, заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», — привёл слова Бербок представитель МИД.

Ранее член бундестага от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер отметил, что считает оскорблением отказ Киева принять с визитом президента ФРГ.

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