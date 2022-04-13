Глава МИД ФРГ Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Штайнмайера

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сожалеет об отказе Киева принимать с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», — привёл слова Бербок представитель МИД.

Ранее член бундестага от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер отметил, что считает оскорблением отказ Киева принять с визитом президента ФРГ.