Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает окончательное решение о поставке танков Украине, несмотря на давление со стороны немецких чиновников.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, глава Минэкономики Роберт Хабек и глава МИД ФРГ Анналена Бербок разработали план, предусматривающий поставку Украине около 100 танков.

По данным издания, сначала Германия не планировала поставлять тяжёлое вооружение, однако позднее некоторые чиновники изменили свою позицию, посчитав, что Киев мог бы использовать эти танки «на более позднем этапе» эскалации.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел государств НАТО призвал Германию и союзников увеличить поставки оружия.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американская сторона вместе с партнёрами передала украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов.

7 апреля сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок военной помощи на Украину. Этот документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.