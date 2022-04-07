Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ и союзников увеличить поставки оружия

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран НАТО призвал Германию и союзников увеличить поставки оружия.
Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ и союзников увеличить поставки оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Об этом пишет Der Spiegel.

Кулеба отметил, что его стране нужно «оружие, оружие и ещё раз оружие».

«Мы умеем бороться, мы умеем побеждать», — добавил он.

Глава МИД Украины заявил, что обеспокоен тем, сколько времени тратится на принятие решений в Германии.

«Если у Берлина есть время, то у Киева его нет», — подчеркнул Кулеба.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник прокомментировал поставки оружия из Германии на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить