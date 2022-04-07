Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ и союзников увеличить поставки оружия
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Об этом пишет Der Spiegel.
Кулеба отметил, что его стране нужно «оружие, оружие и ещё раз оружие».
«Мы умеем бороться, мы умеем побеждать», — добавил он.
Глава МИД Украины заявил, что обеспокоен тем, сколько времени тратится на принятие решений в Германии.
«Если у Берлина есть время, то у Киева его нет», — подчеркнул Кулеба.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник прокомментировал поставки оружия из Германии на Украину.