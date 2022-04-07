Глава МИД Украины Кулеба призвал ФРГ и союзников увеличить поставки оружия

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран НАТО призвал Германию и союзников увеличить поставки оружия.

Об этом пишет Der Spiegel.

Кулеба отметил, что его стране нужно «оружие, оружие и ещё раз оружие».

«Мы умеем бороться, мы умеем побеждать», — добавил он.

Глава МИД Украины заявил, что обеспокоен тем, сколько времени тратится на принятие решений в Германии.

«Если у Берлина есть время, то у Киева его нет», — подчеркнул Кулеба.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник прокомментировал поставки оружия из Германии на Украину.