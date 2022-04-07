Украинский посол Мельник прокомментировал поставки оружия из Германии на Украину

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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в эфире телеканала ARD прокомментировал поставки оружия из Германии на Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, между Германией и Украиной отсутствует открытых диалог о потребностях Киева в вооружении.

Мельник отметил, что обсуждения поставок идут «очень тяжело», Украин нуждается в тяжёлом вооружении.

«Нужны танки, бронированные машины, артиллерия, множественные реактивные системы залпового огня», — пояснил Мельник.

Он также опроверг информацию о просьбе Киева скрывать данные о поставках оружия из ФРГ.

«Нет, это не так. Такова линия, которую выбрала министр (обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. — RT)», — заявил Мельник.

Ранее Ламбрехт в эфире телеканала ZDF заявила, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

В марте на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

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