«Хоть что-то в мире без нас может произойти?»: в РФ ответили на призыв не пустить «союзников Путина» в Елисейский дворец
- Президентские выборы во Франции, 10 апреля 2022
- AP
- © Jean-Francois Badias
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, который, комментируя президентские выборы во Франции, призывает не допустить «союзников (президента России Владимира. — RT) Путина» в Елисейский дворец и выступает против «авторитаризма и ненависти».
«Хоть что-то в мире без нас может произойти? Вот же как. Везде успеваем. И это в состоянии глубочайшей «изоляции», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она также напомнила, что в 2010 году близкий союзник бельгийского экс-премьера Луи Мишель назвал короля Бельгии Леопольда II, ответственного за гибель миллионов конголезских африканцев, «дальновидным героем».
«Верхофстадт, тогдашний лидер либералов в Европейском парламенте, отказался комментировать те заявления Мишеля», — подчеркнула Захарова.
Напомним, Леопольд II фактически колонизировал территории Конго и сделал их своими владениями, подвергая жестоким истязаниям и эксплуатации местных жителей. Средства, получаемые от этой колонии, он тратил на нужды Бельгии. По данным западных СМИ, в период с 1885 по 1908 год из-за жестоких мер Леопольда II погибли миллионы африканцев.
Ги Верхофстадт опубликовал свою точку зрения относительно промежуточных результатов избирательного процесса во Франции 10 апреля в Twitter.
«Макрон одержал победу в первом туре... но настоящая битва только начинается. (У нас. — RT) две недели на то, чтобы не допустить союзников Путина в Елисейский дворец! Две недели, чтобы укрепить (наши. — RT) свободу, равенство, братство в противовес авторитаризму и ненависти!» — заявил он.
Напомним, 10 апреля во Франции прошёл первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 12 кандидатов. По данным французского МВД, во второй тур проходят действующий президент республики Эммануэль Макрон (27,84%) и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%).
Как говорилось в заявлении Конституционного совета Франции и Национальной комиссии по счетам кампаний и политическому финансированию, окончательные результаты первого тура будут объявлены 13 апреля после рассмотрения жалоб. В этот день станут известны имена двух кандидатов, которые прошли во второй тур, намеченный на 24 апреля.
- Страсбург в день президентских выборов во Франции, 10 апреля 2022
- AP
- © Jean-Francois Badias
Мари Ле Пен уже выразила признательность своим сторонникам, которые за неё проголосовали.
«Благодарю миллионы избирателей, оказавших мне доверие. Сплотим же силы, дабы добиться победы в воскресенье, 24 апреля», — написала она на своей странице в Twitter.
Призрачное «вмешательство»
Стоит отметить, что незадолго до первого тура президентских выборов во Франции издание Le Point опубликовало статью, автор которой всерьёз рассуждает на тему «рисков российского вмешательства» в этот избирательный процесс. Журналист также приводит экспертные мнения по этому вопросу.
«Стоит ожидать масштабных кибератак: Россия сейчас пытается воспользоваться всеми возможными уязвимостями, дабы провести против Европы серьёзную кибератаку. А если мы усилим экономическую блокаду страны, вероятность такой атаки ещё больше возрастёт», — высказал свою позицию преподаватель факультета информатики и компьютерных сетей Высшей школы телекоммуникаций Франции Télécom Paris Жерар Мемми.
Автор продолжил тему якобы возможных кибератак со стороны России. Он отметил, что они могут быть двух основных видов: как посягательство на личные данные граждан или кандидатов, а также как кампании по массовому распространению новостных фейков в соцсетях.
«Но в пользу кого из кандидатов будут осуществляться такие атаки? Россия поддерживает связи с многими политическими партиями Европы, в особенности ультраправого толка», — отметил автор статьи.
При этом председатель специальной комиссии Европарламента по вопросам иностранного вмешательства в демократические процессы Евросоюза, включая дезинформацию (INGE), Рафаэль Глюксманн считает, что Россия «стремится не добиться победы того или иного кандидата, а посеять хаос».
«Стратегию хаоса разрабатывали в окружении Владимира Путина, — утверждает Глюксманн. — Она предполагает не только лоббирование для продвижения каких-то интересов. Цель российского вмешательства — ослабить демократический строй в целом».
Кроме того, в этой же статье Le Point автор утверждает, что Россия якобы стоит за «вмешательством» в президентские выборы в США в 2016 году, а также, как пишет журналист, пыталась повлиять на выборы главы Франции в 2017 году и на другие избирательные процессы Европы, в том числе на референдум в Великобритании по брекситу. Однако никаких доказательств автор не приводит.
«На логику никто не смотрит»
Как отметил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, призыв бельгийского экс-премьера не допустить «союзников Путина» в Елисейский дворец и рассуждения французских экспертов и СМИ о якобы возможном «вмешательстве» во французские выборы «не имеют под собой никакой реальной основы».
«Пусть укажут конкретно, в чём проявляется это «союзничество» или как РФ вмешивается в избирательный процесс во Франции, приведут соответствующие доказательства. Пока это лишь слова и домыслы, не имеющие к реальности никакого отношения, фантазии тех, кто предпочитает всюду видеть «российский след» и «руку Кремля», — заявил эксперт в беседе с RT.
Фёдоров напомнил, что бывший премьер-министр Бельгии известен своими русофобскими настроениями.
«Верхофстадт много раз бросал нелестные заявления в адрес России, а также публиковал антироссийские материалы во французской прессе. О его объективности не может быть и речи», — констатировал аналитик.
- Елисейский дворец
- Gettyimages.ru
- © Stephane Cardinale - Corbis
Фёдоров уверен, что высказывание бельгийского экс-премьера о якобы «союзниках Путина», а также данные в СМИ о возможном «вмешательстве» РФ в президентские выборы — часть кампании по ослаблению позиций Ле Пен.
«По мере приближения второго тура эта кампания будет только набирать обороты. При этом уже сейчас понятно, что все обвинения в связях с РФ, звучащие в адрес политика, крайне нелогичны. Те, кто считает её пророссийским кандидатом или «союзником» Путина, что, не видели осуждающего заявления главы партии «Национальное объединение» о спецоперации РФ на Украине? В этой предвыборной гонке Ле Пен стремится отдалиться от темы России», — констатировал эксперт.
Фёдоров также отметил, что, несмотря на «нежелание Москвы обсуждать французские выборы», а также на то, что Ле Пен набрала меньше голосов в первом туре, чем Макрон, на Западе продолжают раскручивать историю про «российское вмешательство».
«Их не интересует реальная ситуация, там на логику и здравый смысл никто не смотрит. То, что выгодно, выделяют, а что нет — замалчивают. Если выступать с объективных, взвешенных позиций, то сразу же обвиняют в связях с Путиным. В Кремле вообще отказались комментировать выборы во Франции, не говоря уже о том, что Москва не выказывает никакого предпочтения тому или иному кандидату. РФ не раз подчёркивала, что не вмешивается в электоральные процессы других стран», — заявил аналитик.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк напомнил, что Ле Пен никогда не была «пророссийским политиком».
«Она не говорила, что хочет быть союзником Путина. Ле Пен не пророссийский, а профранцузский политик. Она считает, что Франция очень много потеряла, отказавшись от части своего суверенитета в пользу ЕС. Поэтому все заявления о том, что этот политик — ставленник России, не имеют под собой никакой доказательной и умозрительной основы», — отметил эксперт.
Данюк также напомнил, что ни одно из многочисленных обвинений Запада в адрес РФ о якобы «вмешательстве» в электоральные процессы других стран так и не было подтверждено никакими фактами.
По словам аналитика, на Западе в целом и во Франции в частности «создаётся максимально токсичное пространство» внутри политических структур.
«При таком порядке вещей любое здравое и конструктивное отношение к России будет восприниматься как предательство западных ценностей и интересов. Ле Пен нередко выступает именно в таком ключе, делая ставку на взаимовыгодное сотрудничество с РФ, но даже эту позицию умудряются притянуть за уши и назвать «союзничеством» с Путиным. Во Франции и на Западе в целом сейчас активно эксплуатируется антироссийская повестка, в том числе чтобы убрать с дороги неугодных политиков», — заключил Данюк.
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