«Хоть что-то в мире без нас может произойти?»: в РФ ответили на призыв не пустить «союзников Путина» в Елисейский дворец

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала слова экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта о необходимости не допустить «союзников Путина» в Елисейский дворец, иронично отметив, что Россия «везде успевает». Ранее издание Le Point опубликовало статью, автор которой рассуждает на тему «рисков российского вмешательства» в президентские выборы во Франции. По мнению экспертов, подобные обвинения не имеют под собой никакой реальной основы и являются частью кампании по ослаблению позиций Марин Ле Пен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, который, комментируя президентские выборы во Франции, призывает не допустить «союзников (президента России Владимира. — RT) Путина» в Елисейский дворец и выступает против «авторитаризма и ненависти».

«Хоть что-то в мире без нас может произойти? Вот же как. Везде успеваем. И это в состоянии глубочайшей «изоляции», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также напомнила, что в 2010 году близкий союзник бельгийского экс-премьера Луи Мишель назвал короля Бельгии Леопольда II, ответственного за гибель миллионов конголезских африканцев, «дальновидным героем».

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«Верхофстадт, тогдашний лидер либералов в Европейском парламенте, отказался комментировать те заявления Мишеля», — подчеркнула Захарова.

Напомним, Леопольд II фактически колонизировал территории Конго и сделал их своими владениями, подвергая жестоким истязаниям и эксплуатации местных жителей. Средства, получаемые от этой колонии, он тратил на нужды Бельгии. По данным западных СМИ, в период с 1885 по 1908 год из-за жестоких мер Леопольда II погибли миллионы африканцев.

Ги Верхофстадт опубликовал свою точку зрения относительно промежуточных результатов избирательного процесса во Франции 10 апреля в Twitter.

«Макрон одержал победу в первом туре... но настоящая битва только начинается. (У нас. — RT) две недели на то, чтобы не допустить союзников Путина в Елисейский дворец! Две недели, чтобы укрепить (наши. — RT) свободу, равенство, братство в противовес авторитаризму и ненависти!» — заявил он.

Напомним, 10 апреля во Франции прошёл первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 12 кандидатов. По данным французского МВД, во второй тур проходят действующий президент республики Эммануэль Макрон (27,84%) и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%).

Как говорилось в заявлении Конституционного совета Франции и Национальной комиссии по счетам кампаний и политическому финансированию, окончательные результаты первого тура будут объявлены 13 апреля после рассмотрения жалоб. В этот день станут известны имена двух кандидатов, которые прошли во второй тур, намеченный на 24 апреля.

Страсбург в день президентских выборов во Франции, 10 апреля 2022

AP

© Jean-Francois Badias

Мари Ле Пен уже выразила признательность своим сторонникам, которые за неё проголосовали.

«Благодарю миллионы избирателей, оказавших мне доверие. Сплотим же силы, дабы добиться победы в воскресенье, 24 апреля», — написала она на своей странице в Twitter.

Призрачное «вмешательство»

Стоит отметить, что незадолго до первого тура президентских выборов во Франции издание Le Point опубликовало статью, автор которой всерьёз рассуждает на тему «рисков российского вмешательства» в этот избирательный процесс. Журналист также приводит экспертные мнения по этому вопросу.

«Стоит ожидать масштабных кибератак: Россия сейчас пытается воспользоваться всеми возможными уязвимостями, дабы провести против Европы серьёзную кибератаку. А если мы усилим экономическую блокаду страны, вероятность такой атаки ещё больше возрастёт», — высказал свою позицию преподаватель факультета информатики и компьютерных сетей Высшей школы телекоммуникаций Франции Télécom Paris Жерар Мемми.

Автор продолжил тему якобы возможных кибератак со стороны России. Он отметил, что они могут быть двух основных видов: как посягательство на личные данные граждан или кандидатов, а также как кампании по массовому распространению новостных фейков в соцсетях.

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«Но в пользу кого из кандидатов будут осуществляться такие атаки? Россия поддерживает связи с многими политическими партиями Европы, в особенности ультраправого толка», — отметил автор статьи.

При этом председатель специальной комиссии Европарламента по вопросам иностранного вмешательства в демократические процессы Евросоюза, включая дезинформацию (INGE), Рафаэль Глюксманн считает, что Россия «стремится не добиться победы того или иного кандидата, а посеять хаос».

«Стратегию хаоса разрабатывали в окружении Владимира Путина, — утверждает Глюксманн. — Она предполагает не только лоббирование для продвижения каких-то интересов. Цель российского вмешательства — ослабить демократический строй в целом».

Кроме того, в этой же статье Le Point автор утверждает, что Россия якобы стоит за «вмешательством» в президентские выборы в США в 2016 году, а также, как пишет журналист, пыталась повлиять на выборы главы Франции в 2017 году и на другие избирательные процессы Европы, в том числе на референдум в Великобритании по брекситу. Однако никаких доказательств автор не приводит.

«На логику никто не смотрит»

Как отметил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, призыв бельгийского экс-премьера не допустить «союзников Путина» в Елисейский дворец и рассуждения французских экспертов и СМИ о якобы возможном «вмешательстве» во французские выборы «не имеют под собой никакой реальной основы».

«Пусть укажут конкретно, в чём проявляется это «союзничество» или как РФ вмешивается в избирательный процесс во Франции, приведут соответствующие доказательства. Пока это лишь слова и домыслы, не имеющие к реальности никакого отношения, фантазии тех, кто предпочитает всюду видеть «российский след» и «руку Кремля», — заявил эксперт в беседе с RT.

Фёдоров напомнил, что бывший премьер-министр Бельгии известен своими русофобскими настроениями.

«Верхофстадт много раз бросал нелестные заявления в адрес России, а также публиковал антироссийские материалы во французской прессе. О его объективности не может быть и речи», — констатировал аналитик.

Елисейский дворец

Gettyimages.ru

© Stephane Cardinale - Corbis

Фёдоров уверен, что высказывание бельгийского экс-премьера о якобы «союзниках Путина», а также данные в СМИ о возможном «вмешательстве» РФ в президентские выборы — часть кампании по ослаблению позиций Ле Пен.

«По мере приближения второго тура эта кампания будет только набирать обороты. При этом уже сейчас понятно, что все обвинения в связях с РФ, звучащие в адрес политика, крайне нелогичны. Те, кто считает её пророссийским кандидатом или «союзником» Путина, что, не видели осуждающего заявления главы партии «Национальное объединение» о спецоперации РФ на Украине? В этой предвыборной гонке Ле Пен стремится отдалиться от темы России», — констатировал эксперт.

Фёдоров также отметил, что, несмотря на «нежелание Москвы обсуждать французские выборы», а также на то, что Ле Пен набрала меньше голосов в первом туре, чем Макрон, на Западе продолжают раскручивать историю про «российское вмешательство».

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«Их не интересует реальная ситуация, там на логику и здравый смысл никто не смотрит. То, что выгодно, выделяют, а что нет — замалчивают. Если выступать с объективных, взвешенных позиций, то сразу же обвиняют в связях с Путиным. В Кремле вообще отказались комментировать выборы во Франции, не говоря уже о том, что Москва не выказывает никакого предпочтения тому или иному кандидату. РФ не раз подчёркивала, что не вмешивается в электоральные процессы других стран», — заявил аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк напомнил, что Ле Пен никогда не была «пророссийским политиком».

«Она не говорила, что хочет быть союзником Путина. Ле Пен не пророссийский, а профранцузский политик. Она считает, что Франция очень много потеряла, отказавшись от части своего суверенитета в пользу ЕС. Поэтому все заявления о том, что этот политик — ставленник России, не имеют под собой никакой доказательной и умозрительной основы», — отметил эксперт.

Данюк также напомнил, что ни одно из многочисленных обвинений Запада в адрес РФ о якобы «вмешательстве» в электоральные процессы других стран так и не было подтверждено никакими фактами.

По словам аналитика, на Западе в целом и во Франции в частности «создаётся максимально токсичное пространство» внутри политических структур.