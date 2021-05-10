«Господа, действуйте»: почему французские военные призвали власти бороться с хаосом и насилием в стране

Во Франции военнослужащие выступили против ситуации, при которой ненависть к республике и её истории «становится нормой». Об этом говорится в их обращении к президенту Эммануэлю Макрону и другим представителям власти. В письме также выражается поддержка отставным военным, которые ранее призвали прекратить разрушение Франции «из-за исламизма и банд из спальных районов». Париж осудил заявления бывших и действующих представителей армии. По мнению экспертов, военные говорят о реальном положении дел, которое видят французы «каждый день». Кроме того, военнослужащие и их предшественники подают власти своего рода сигнал о готовности влиять на политику и участвовать в ней, полагают аналитики.

Военнослужащие Франции выступили против насилия в стране и того, что «ненависть» к республике и её истории «становится нормой». Об этом говорится в их обращении к президенту Эммануэлю Макрону и другим представителям власти, опубликованном еженедельником Valeurs actuelles. Под документом подписались уже более 160 тыс. человек.

«Мы видим насилие в наших городах и сёлах. Мы видим, как в общественном пространстве, в общественном дискурсе укореняется идея о главенствующей роли общества, — говорится в их заявлении. — Мы видим, как ненависть к Франции и к её истории становится нормой».

В обращении также выражается поддержка отставным генералам Франции, которые в апреле обнародовали открытое письмо с призывом прекратить разрушение республики.

«Да, наши старшие товарищи были правы по сути своего текста, в целом… Эти люди боролись против всех врагов Франции, а вы отнеслись к ним как к мятежникам, тогда как их единственный грех — любовь к своей стране и оплакивание её очевидного упадка… Они пожертвовали жизнью, чтобы искоренить исламизм, которому вы делаете уступки на нашей территории», — отмечается в письме представителей французской армии.

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По их мнению, источником хаоса и насилия в стране может быть «не «военный переворот», а восстание граждан».

«Во Франции тлеет гражданская война, и вы об этом прекрасно знаете… Господа, действуйте. Речь идёт о выживании нашей страны, вашей страны», — заявили военные.

Обращение представителей армии прокомментировала французский министр с делегированными полномочиями по вопросам промышленности Аньес Панье-Рюнаше в эфире радио Sud Radio. Она назвала его «политическим воззванием», что, по её словам, «противоречит принципам армии, в частности военной службы».

«Военные — или те, кто ими представляется — используют понятия крайне правых и, кстати, те же слова, что и партия «Национальное объединение», — отмечает она.

По её мнению, это похоже на использование политических инструментов.

«Поставить проблему — это одно, а призывать к беспорядкам под предлогом защиты порядка — такое иногда настораживает», — подчеркнула она.

Напомним, в конце апреля было обнародовано открытое письмо французских военных в отставке, в том числе бывших генералов, в котором констатировалось, что республика разрушается «из-за исламизма и банд из спальных районов». Всё это «ведёт к отрыву от страны многих её частей, и они становятся территориями, что подчиняются догмам, противоречащим» французской конституции, говорится в документе.

«Кто бы мог представить десять лет назад, что однажды учитель будет обезглавлен у выхода из своей школы?» — писали отставные военнослужащие.

Они также призвали действующие власти урегулировать ситуацию.

«Не забывайте, что, как и нам, большей части наших соотечественников надоели ваши увиливания и ваше виноватое молчание», — подчёркивается в обращении.

Французские венные в Париже патрулируют улицы после террористических атак

Reuters

© Benoit Tessier

По мнению генералов в отставке, сейчас «не время тянуть с решением вопроса, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, счёт жертвам будет идти на тысячи, а вы будете за это в ответе».

«И если, наоборот, ничего не предпринять, попустительство будет и дальше неизбежно распространяться в обществе, что спровоцирует в конце концов взрыв и вмешательство наших активных соратников в опасную миссию по защите ценностей нашей цивилизации и спасению наших соотечественников, проживающих на национальной территории», — говорится в документе.

Заявление отставных военных поприветствовала лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В то же время начальник Генерального штаба Вооружённых сил генерал Франсуа Лекуантр сообщил изданию Le Parisien, что военнослужащих в запасе, подписавших открытое письмо, ждут «дисциплинарные наказания».

На фоне террористических атак

Как заявил в конце апреля в эфире телеканала BFMTV глава МВД республики Жеральд Дарманен, борьба с исламистским терроризмом будет продолжаться годами.

До этого французский премьер-министр Жан Кастекс во время пресс-конференции сообщил, что террористическая угроза в стране остаётся крайне высокой. Он также напомнил о трёх последних атаках.

23 апреля выходец из Туниса напал с ножом на правоохранительницу под Парижем, она скончалась. Мужчина умер от ран, которые были получены им при задержании. Нападение французскими властями было квалифицировано как теракт. Макрон, комментируя произошедшее, пообещал, что Франция не сдастся в борьбе с терроризмом.

Полиция в районе теракта в центре Ниццы, 29 октября 2020 года

Reuters

© Eric Gaillard / Pool

Ещё два случая произошли осенью прошлого года. Сначала 16 октября в пригороде Парижа 18-летний Абдулах Анзоров обезглавил учителя Самюэля Пати — как сообщали французские СМИ, из-за того, что преподаватель показал на лекции о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда. Злоумышленника застрелила полиция. Макрон назвал инцидент террористической атакой.

А спустя две недели мужчина напал на прихожан в церкви в центре Ниццы. В результате погибли три человека, в том числе 44-летняя гражданка из Бразилии, мать троих детей. Как отметил мэр города, преступление совершил «радикализированный мусульманин». Этот случай также был идентифицирован Парижем как террористическая атака.

«Глубоко раскалывает общество»

Как отметил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, тысячи отставников и действующих военных совершенно справедливо требуют от властей навести прядок в стране, «которая страдает от радикального исламизма». Для Парижа это «явление довольно тревожное», считает аналитик.

«Всё это выглядит чуть ли не как угроза того, что армия вмешается в политическую жизнь и отстранит от принятия решений гражданские власти. Но вооружённого мятежа французских частей сейчас, конечно, ожидать не стоит. Это скорее сигнал политическим элитам во время уже развернувшейся предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые запланированы на май 2022 года», — сказал эксперт в беседе с RT.

Рубинский констатировал, что ведущими претендентами на место главы республики будут Макрон и Марин Ле Пен.

«В последнее время разрыв между ними заметно уменьшился. И демарши бывших и действующих военных, несомненно, окажут влияние на конечные итоги президентских выборов во Франции», — отметил аналитик.

По мнению директора Института новейших государств, политолога Алексея Мартынова, военные в отставке и действующие представители армии своими обращениями пытаются подтолкнуть власть к решению проблем, связанных с исламистски настроенными иммигрантами.

«Это своего рода шантаж. В действительности прибегать к восстанию, конечно, не будут, иначе о подобных планах не объявляли бы публично. Однако положение вещей, при котором традиционная Франция уничтожается, о чём говорят ветераны военной службы и действующие военнослужащие, видят все граждане Пятой республики каждый день, вне зависимости от того, как они к этому относятся», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

По словам Мартынова, такая консолидация военных вокруг решения внутригосударственных вопросов может привести к формированию «партии военных».

«Раньше представители армии традиционно входили в число сторонников Республиканской партии. Теперь же они фактически делают заявку на самостоятельное участие в политическом процессе», — заявил он.

Рубинский добавил со своей стороны, что действующим властям ничего больше не остаётся, как выступать с осуждающими заявлениями.

«Они осудили подписантов и пригрозили дисциплинарными санкциями. Ведь если бы военно-политическое руководство не отреагировало, ему пришлось бы сложить полномочия», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Benoit Tessier / Pool

Рубинский также отмечает, что «сам предмет, в связи с которым выступили бывшие и действующие военные, действительно очень глубоко раскалывает общество».

«Тревога относительно того, что в пригородах крупных городов сложились большие диаспоры иммигрантского населения, из которых большинство — это выходцы из Алжира, Туниса, Марокко, остаётся. Там ситуация на самом деле напряжённая, власти не чувствуют себя хозяевами положения, в отличие от экстремистских организаций, связанных с исламистами и управляемых извне», — отметил аналитик.

Рубинский резюмировал, что сейчас Макрон фактически «находится между двух огней».

«Он как президент не может в значительной степени идти навстречу представителям мусульманской диаспоры во Франции, поскольку республика является светской, что считается фундаментом её идентичности и национальной культуры. Однако многочисленные выходцы из преимущественно мусульманских стран это не всегда понимают. Таким образом, наблюдается серьёзный конфликт интересов, который, несмотря на некоторое ужесточение законодательства, продолжает быть крайне актуальным», — заключил эксперт.