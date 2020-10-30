«Потребуются болезненные решения»: к каким политическим последствиям может привести волна терактов во Франции

Официальный Париж дал распоряжение всем посольствам Франции за рубежом усилить меры безопасности. Об этом сообщил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан. Ранее по стране прокатилась волна нападений экстремистов, в результате которых погибли четыре человека. Поводом стало массовое тиражирование карикатур на пророка Мухаммеда. Эксперты отмечают, что проблема радикального исламизма существует во Франции давно, однако власти Пятой республики не спешили её решать. По мнению политологов, недавние теракты выявили «глубокий раскол» во французском обществе.

Посольства Франции за рубежом должны усилить меры безопасности. Соответствующее распоряжение поступило от властей республики, сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета безопасности.

«Угроза также сильна за рубежом. От виртуальной ненависти всё быстро переходит к реальному насилию. Мы решили принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов и наших сограждан. Нашим послам были даны указания, чтобы были усилены меры безопасности», — приводят слова Ле Дриана РИА Новости.

Напомним, ранее по Франции прокатилась волна нападений на мирных граждан и полицейских. Утром 29 октября приезжий из Туниса зарезал в римско-католической базилике Нотр-Дам в центре Ниццы трёх человек. Одной из жертв нападения в Ницце стала 44-летняя гражданка Бразилии, мать троих детей.

Президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

Предполагаемого преступника Ибрагима аль-Ауисауи задержали и с огнестрельным ранением доставили в больницу. По горячим следам полиция Франции также задержала 47-летнего мужчину, который, как предполагается, контактировал со злоумышленником накануне атаки.

При этом знакомые аль-Ауисауи утверждают, что не замечали за ним агрессивного поведения. По информации агентства Adnkronos, тунисец приехал в сентябре 2020 года на итальянский остров Лампедуза, куда часто нелегально прибывают выходцы из Северной Африки в надежде остаться потом в Европе.

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В Италии мужчину допросили и отпустили. В МВД республики поспешили заявить, что никакой ответственности за действия Ибрагима аль-Ауисауи ведомство не несёт.

Также 29 октября, по данным СМИ, в Авиньоне был застрелен мужчина, угрожавший пистолетом прохожим и полицейскому патрулю. Сообщается, что правоохранители безуспешно пытались нейтрализовать злоумышленника с помощью светошумовой гранаты, но потом открыли огонь.

В четверг в Лионе у железнодорожного вокзала силовики задержали выходца из Афганистана с просроченным видом на жительство во Франции. Правоохранители подозревают его в подготовке теракта.

Как сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции, мужчина был вооружён ножом с лезвием в несколько десятков сантиметров. Задержанный якобы «слышал голоса», которые приказывали ему убивать. По данным Le Figaro, злоумышленник родился в 1994 году и был известен спецслужбам по проявлениям радикального исламизма.

Также 29 октября неизвестный напал на охранника французского консульства в Джидде (Саудовская Аравия). О мотивах преступления пока не сообщается.

23 октября 18-летний пакистанец напал на прохожих вблизи бывшей редакции Charlie Hebdo. Он признался полиции, что собирался атаковать журналистов, но не знал, что сатирический еженедельник переехал в другой офис. Приезжий намеревался отомстить изданию за недавнюю публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Ещё один резонансный инцидент произошёл 16 октября в парижском пригороде Эврё, где 18-летний Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя Самуэля Пати. По сообщениям французских СМИ, ранее Пати продемонстрировал на лекции о свободе слова карикатуры на Мухаммеда.

В память об убитом часть французских СМИ перепечатала карикатуры Charlie Hebdo. Поведение журналистов, которых к тому же поддержал Эммануэль Макрон, вызвало волну возмущения в мусульманском мире, которая выразилась в официальном осуждении и бойкоте французских товаров.

В частности, о недопустимости тиражирования оскорбительных для мусульман рисунков заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган. В ответ Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на турецкого лидера.

«Не отступать перед террором»

Выступая в четверг в Ницце перед журналистами, Макрон назвал произошедший в церкви теракт атакой на всю Францию за её национальные ценности. По его словам, «вся наша страна душой пребывает рядом с соотечественниками-католиками». Он призвал граждан республики вне зависимости от их религиозной принадлежности объединиться перед угрозой терроризма.

«Нас в очередной раз атакуют за наши ценности — за нашу любовь к свободе, за то, что на нашей земле можно веровать как угодно и не отступать перед террором. И сегодня я вновь совершенно чётко заявляю: мы не отступим перед ним ни на пядь», — сказал французский лидер.

Учитывая высокий уровень террористической угрозы, президент Франции распорядился мобилизовать от 3000 до 7000 военнослужащих и обеспечить защиту всех культовых сооружений и школ. В настоящее время во Франции проходит антитеррористическая операция Sentinelle («Страж»).

Как подчеркнул премьер-министр страны Жан Кастекс, «ответ правительства будет твёрдым, безжалостным и немедленным».

Между тем эксперты сомневаются в том, что принимаемые французскими властями меры дадут значимый эффект. По их мнению, вспышки насилия, которые продолжаются из-за демонстрации скандальных карикатур, носят скорее спорадический характер, поэтому спрогнозировать, где может произойти очередная трагедия, весьма сложно.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с RT назвал усиление мер безопасности, предпринятое официальным Парижем, «максимально возможным». Однако, по его мнению, таким способом проблему терроризма в стране не решить.

«В начале декабря в парламенте Франции запланированы слушания по закону по теме радикального ислама. Весьма вероятно, что будут приняты более строгие меры по выявлению иностранцев, склонных к радикальным идеям. Тем не менее вопрос о том, как обеспечить контроль за тысячами таких людей, остаётся открытым», — рассуждает Фёдоров.

С его точки зрения, СМИ и власти Франции допустили ошибку, распространив карикатуры, которые мусульмане восприняли как оскорбление. И теперь, как считает Сергей Фёдоров, Париж «пытается тушить огонь бензином».

«Макрон всё время повторяет, что необходимо обеспечить свободу слова и уважать все религиозные чувства, но не нужно забывать, что французских мусульман — около 6 млн. У них свои представления о том, какими должны быть карикатуры. Важно учитывать специфику этой части общества, хотя, конечно, никакого оправдания терактам быть не может», — говорит Фёдоров.

В свою очередь, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ Евгения Обичкина иначе смотрит на сложившуюся во Франции ситуацию. В разговоре с RT она заявила, что основной груз ответственности несут исламистские вербовщики в интернете и радикальные религиозные секты, «работающие» с мусульманской молодёжью.

«Приезжие радикалы стремятся моделировать французское общество в соответствии с задачами, которые перед ними ставят экстремистские проповедники. Долгое время Франция закрывала глаза на эту проблему, но эта осторожность не принесла желаемых результатов. Сейчас общество и власти ищут какой-то выход из положения, понимая, что уже опоздали лет на двадцать», — говорит Обичкина.

«Социальное отчаяние»

Ещё до волны терактов французская пресса отмечала, что безопасность и нелегальная миграция — это ахиллесова пята политики нынешнего президента. Из-за этого, как написала в начале сентября газета Le Figaro, французский лидер рискует утратить доверие граждан и проиграть выборы 2022 года.

По результатам октябрьского опроса, проведённого Фондом политических инноваций, 79% французских избирателей заявили о намерении не участвовать в следующих выборах главы государства, опустить пустой бюллетень или же проголосовать за антисистемного кандидата. Из тех, кто всё-таки собирается проголосовать, только 16% респондентов поддерживают Макрона. При этом 18% опрошенных отдали бы свои голоса за главу партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Политологи также отмечают мощный рост протестных настроений во французском обществе. Эксперты напомнили, что в 2020 году однопартийцы Макрона потерпели сокрушительное поражение на муниципальных выборах, на которых к тому же была зафиксирована рекордно низкая явка.

Мусульмане Париже молятся неподалёку от местной мечети

© Zakaria ABDELKAFI / AFP

Евгения Обичкина считает, что Франция переживает полосу «социального отчаяния». По её мнению, в настоящее время на волне террористической угрозы политические очки могут получить правые под руководством Ле Пен. Рост популярности «Национального объединения» представляет большую опасность для рейтинга Макрона, констатирует эксперт.

«На мой взгляд, ситуация для Макрона осложнена факторами, которые мало от него зависят. Например, пандемия и тянущийся с 2008 года экономический кризис. Президент Франции сейчас ищет различные способы преодолеть все эти трудности. А его риторика после теракта в Ницце направлена на тех граждан, которых он планирует отвоевать у «Национального объединения», — говорит Обичкина.

Сергей Фёдоров, в свою очередь, полагает, что французскому лидеру для повышения рейтинга необходимо представить обществу комплексный план борьбы с преступностью. Не добавляет президенту популярности и ситуация с коронавирусом — 28 октября французский лидер объявил о возвращении режима самоизоляции, который неизбежно повлечёт за собой крупные финансовые убытки.