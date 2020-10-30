Во Франции задержан мужчина по делу о нападении в Ницце

Во Франции задержан мужчина, который мог контактировать с совершившим нападение в церкви в Ницце.

Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что речь идёт о 47-летнем мужчине. Он подозревается в контакте с нападавшим накануне атаки в Ницце.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин», он был задержан.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.