«Ответ правительства будет безжалостным и немедленным»: три человека погибли при нападении на прихожан в Ницце

Три человека погибли в результате нападения на прихожан в базилике Нотр-Дам в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин». После трагедии в Ницце закрыты все церкви, организован кризисный центр. Как заявил премьер-министр Жан Кастекс, ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным». По данным французских СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.

Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом на людей в римско-католической базилике Нотр-Дам в центре Ниццы. Эти данные подтвердил мэр города Кристиан Эстрози.

В четверг во французской Ницце неизвестный ворвался в базилику с ножом и напал на прихожан. Вскоре после трагедии СМИ сообщили о двух погибших, позднее стало известно о третьей жертве. Ещё несколько человек получили ранения. Предполагаемый нападавший задержан, его доставили в больницу с огнестрельным ранением.

Мэр Эстрози заявил, что нападение совершил «радикализированный мусульманин» и речь идёт о теракте. По его словам, один из погибших был обезглавлен.

«Совершивший атаку не переставал повторять «Аллах акбар», — приводит РИА Новости его слова.

Французский совет исламской веры (CFCM) осудил нападение неизвестного с ножом в Ницце, следует из Twitter-аккаунта организации.

«Решительно осуждаем террористическую атаку, которая произошла около базилики Нотр-Дам в Ницце», — говорится в сообщении CFCM.

В знак скорби и солидарности с жертвами трагедии совет призвал мусульман отменить торжества в рамках Мавлида — празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Согласно распоряжению мэра Ниццы, в городе закрыты все церкви.

«Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа», — цитирует его ТАСС.

В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее сообщалось, что он посетит кризисный центр, организованный при Министерстве внутренних дел после нападения в церкви в Ницце. Также туда должен прибыть французский премьер-министр Жан Кастекс.

«Ответ правительства будет твёрдым, безжалостным и немедленным», — заявил позднее Кастекс.

Кроме того, власти ввели во всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate. По факту событий в Ницце президент Эммануэль Макрон созовёт Совет безопасности, отметил Кастекс.

Добавим, что СМИ во Франции также сообщили о втором за сутки нападении. По предварительным данным, мужчина с ножом напал на полицейских во французской коммуне Авиньон, по нему открыли огонь. Нападавший скончался от полученных ранений. Кроме того, по данным СМИ, ещё одна атака предотвращена в Лионе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нападение в Ницце ужасающей трагедией.

Вскоре стало известно, что Владимир Путин направил Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических нападений.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — приводит фрагмент из телеграммы пресс-служба Кремля.

Президент России также подтвердил готовность к взаимодействию на всех направлениях контртеррористической деятельности с французскими и другими зарубежными партнёрами. Наряду с этим глава государства отметил, что россияне разделяют гнев и скорбь народа Франции.

Также по теме «Был неизвестен спецслужбам»: предполагаемый убийца учителя под Парижем имел статус беженца Подозреваемый в убийстве учителя истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин имел статус беженца. Об этом заявил глава...

Напомним, что 16 октября в пригороде Парижа Эврё произошло убийство учителя. По предварительным данным, на мужчину напал вооружённый ножом человек, выкрикивавший исламистские лозунги, который убил и обезглавил жертву. По информации французских СМИ, после убийства преступник пытался скрыться, однако его заметили бойцы спецподразделения. Прибывшие на место преступления полицейские застрелили нападавшего.

По сообщениям французских СМИ, погибший преподаватель, читая студентам лекцию о свободе слова, продемонстрировал им карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого, по неподтверждённым данным, в его адрес начали поступать угрозы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

«Один из наших сограждан был убит сегодня, потому что он преподавал, потому что он учил студентов свободе слова, свободе верить и не верить», — приводит его слова Le Monde.

Впоследствии по данному делу были задержаны несколько человек. Позднее семи подозреваемым по делу предъявили обвинения. Пять из них были заключены под стражу, ещё двое несовершеннолетних находятся под судебным надзором.