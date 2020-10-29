Совет мусульман Франции осудил нападение в Ницце

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Французский совет исламской веры (CFCM) осудил нападение неизвестного с ножом в Ницце, в результате которого погибли три человека.
Совет мусульман Франции осудил нападение в Ницце
  • Reuters

«Решительно осуждаем террористическую атаку, которая произошла около базилики Нотр-Дам в Ницце», — говорится в сообщении CFNM в Twitter.

В знак скорби и солидарности с жертвами трагедии совет призвал мусульман отменить празднества в рамках Мавлида.

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози при этом заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

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