Два человека погибли в результате нападения с ножом во Франции

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Два человека погибли и ещё несколько получили ранения во время нападения неизвестного с ножом во французской Ницце.
Два человека погибли в результате нападения с ножом во Франции
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что предполагаемый нападавший был быстро задержан.

Как отметил мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter, все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

«Я подтверждаю, что всё указывает на террористический акт», — написал он.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

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