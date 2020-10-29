Два человека погибли в результате нападения с ножом во Франции

Два человека погибли и ещё несколько получили ранения во время нападения неизвестного с ножом во французской Ницце.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что предполагаемый нападавший был быстро задержан.

Как отметил мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter, все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

«Я подтверждаю, что всё указывает на террористический акт», — написал он.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.