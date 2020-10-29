Мэр Ниццы сообщил об обезглавливании одной из жертв нападения с ножом

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Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что одна из жертв нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в центре города была обезглавлена.
Мэр Ниццы сообщил об обезглавливании одной из жертв нападения с ножом
  • Reuters

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами, трансляцию которой вёл телеканал BFMTV.

«Нападавшим был применён тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин», — цитирует его ТАСС.

Также градоначальник добавил, что нападавший выкрикивал религиозные фразы, а один из погибших является священником.

Ранее в Ницце мужчина совершил нападение ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Эстрози при этом заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Французский президент Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

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