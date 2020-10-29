В Ницце закроют все церкви после гибели людей из-за нападения с ножом

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все церкви после того, как неизвестный напал с ножом на прихожан в соборе Нотр-Дам в центре города.

Об этом градоначальник сообщил в эфире BFMTV.

«Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Эстрози при этом заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже отправился в кризисный центр, организованный после нападения.