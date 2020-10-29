В Кремле назвали ужасающей трагедией нападение в Ницце
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ужасающей трагедией нападение в Ницце.
- Reuters
«Это ужасающая абсолютно трагедия», — сказал Песков.
В четверг, 29 октября, в Ницце мужчина совершил нападение ножом на людей, находившихся в церкви.
Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.
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