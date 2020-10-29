СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом на полицию в Авиньоне

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Мужчина с ножом напал на полицейских во французской коммуне Авиньон, по нему открыли огонь, мужчина скончался от ранений, сообщает Europe 1.
СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом на полицию в Авиньоне
  • Reuters

Как сообщает радиостанция, мужчина начал угрожать прохожим, после чего попытался атаковать полицейских. Уточняется, что он выкрикивал фразу «Аллах акбар». Инцидент произошёл примерно в 11:15 по местному времени (13:15 мск)

По данному факту начато расследование.

Ранее в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Мэр города заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

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