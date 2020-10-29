СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом на полицию в Авиньоне

Мужчина с ножом напал на полицейских во французской коммуне Авиньон, по нему открыли огонь, мужчина скончался от ранений, сообщает Europe 1.

Как сообщает радиостанция, мужчина начал угрожать прохожим, после чего попытался атаковать полицейских. Уточняется, что он выкрикивал фразу «Аллах акбар». Инцидент произошёл примерно в 11:15 по местному времени (13:15 мск)

По данному факту начато расследование.

Ранее в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Мэр города заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.