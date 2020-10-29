СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом на полицию в Авиньоне
- Reuters
Как сообщает радиостанция, мужчина начал угрожать прохожим, после чего попытался атаковать полицейских. Уточняется, что он выкрикивал фразу «Аллах акбар». Инцидент произошёл примерно в 11:15 по местному времени (13:15 мск)
По данному факту начато расследование.
Ранее в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.
Мэр города заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.