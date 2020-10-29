Премьер Франции пообещал быстрый и жёсткий ответ на атаку в Ницце

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Ответ французских властей на нападение в Ницце будет быстрым и жёстким, заверил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Премьер Франции пообещал быстрый и жёсткий ответ на атаку в Ницце
  • Reuters

«Ответ правительства будет твёрдым, безжалостным и немедленным», — сказал Кастекс во время выступления.

Кроме того, власти ввели во всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate.

По данному факту президент Эммануэль Макрон созовёт Совет безопасности, отметил Кастекс.

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози при этом заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

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