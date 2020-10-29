Премьер Франции пообещал быстрый и жёсткий ответ на атаку в Ницце
- Reuters
«Ответ правительства будет твёрдым, безжалостным и немедленным», — сказал Кастекс во время выступления.
Attentat à #Nice : "La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate", dit @JeanCASTEX, qui a décidé de porter le plan Vigipirate "au niveau 'urgence attentat' sur l'ensemble du territoire national". #DirectANpic.twitter.com/9NtgXjU2VA— LCP (@LCP) October 29, 2020
Кроме того, власти ввели во всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate.
Le Gouvernement vient de porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire.— Jean Castex (@JeanCASTEX) October 29, 2020
Le président de la République a convoqué demain matin un Conseil de défense et de sécurité nationale.
По данному факту президент Эммануэль Макрон созовёт Совет безопасности, отметил Кастекс.
Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози при этом заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.