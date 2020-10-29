Премьер Франции пообещал быстрый и жёсткий ответ на атаку в Ницце

Ответ французских властей на нападение в Ницце будет быстрым и жёстким, заверил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Ответ правительства будет твёрдым, безжалостным и немедленным», — сказал Кастекс во время выступления.

Attentat à #Nice : "La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate", dit @JeanCASTEX, qui a décidé de porter le plan Vigipirate "au niveau 'urgence attentat' sur l'ensemble du territoire national". #DirectANpic.twitter.com/9NtgXjU2VA — LCP (@LCP) October 29, 2020

Кроме того, власти ввели во всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate.

Le Gouvernement vient de porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire.

Le président de la République a convoqué demain matin un Conseil de défense et de sécurité nationale. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 29, 2020

По данному факту президент Эммануэль Макрон созовёт Совет безопасности, отметил Кастекс.

Ранее во французской Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози при этом заявил, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.