Макрон назвал нападение в Ницце терактом

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооружённое нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце террористической атакой.
Макрон назвал нападение в Ницце терактом
  • Reuters

«Наша страна подверглась исламистской террористической атаке», — сказал французский лидер.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».

Как заявил премьер-министр Жан Кастекс, ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным».

По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.

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