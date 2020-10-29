Макрон назвал нападение в Ницце терактом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооружённое нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце террористической атакой.

«Наша страна подверглась исламистской террористической атаке», — сказал французский лидер.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».

Как заявил премьер-министр Жан Кастекс, ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным».

По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.