Макрон назвал нападение в Ницце терактом
- Reuters
«Наша страна подверглась исламистской террористической атаке», — сказал французский лидер.
29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».
Как заявил премьер-министр Жан Кастекс, ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным».
По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.