Жертвой нападения на церковь в Ницце стала гражданка Бразилии

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Жертвой нападения на церковь в Ницце стала 44-летняя гражданка Бразилии. Об этом заявил бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу.
Жертвой нападения на церковь в Ницце стала гражданка Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей, одной из жертв жестокого нападения, совершённого террористом в церкви Нотр-Дам в Ницце», — написал дипломат в Twitter.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

Позднее стало известно, что нападение совершил выходец из Туниса.

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