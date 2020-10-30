Жертвой нападения на церковь в Ницце стала гражданка Бразилии

Жертвой нападения на церковь в Ницце стала 44-летняя гражданка Бразилии. Об этом заявил бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу.

«Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей, одной из жертв жестокого нападения, совершённого террористом в церкви Нотр-Дам в Ницце», — написал дипломат в Twitter.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

Позднее стало известно, что нападение совершил выходец из Туниса.