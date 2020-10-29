Нападение в Ницце совершил выходец из Туниса

Вооружённое нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце совершил выходец из Туниса 1999 года рождения, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

По его словам, он въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

Как заявил премьер-министр Жан Кастекс, ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным».