Нападение в Ницце совершил выходец из Туниса
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По его словам, он въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.
29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.
Как заявил премьер-министр Жан Кастекс, ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным».