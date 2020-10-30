У совершившего нападение в Ницце нашли Коран и нож

У совершившего нападение на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце нашли нож, Коран и два мобильных телефона. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

«Были найдены Коран, два телефона... и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров», — приводит Le Monde его слова.

Рикар также уточнил, что в церкви были найдены ещё два ножа.

Ранее сообщалось, что нападение в Ницце совершил выходец из Туниса.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.