У совершившего нападение в Ницце нашли Коран и нож
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«Были найдены Коран, два телефона... и орудие преступления — нож размером 30 сантиметров с лезвием длинной 17 сантиметров», — приводит Le Monde его слова.
Рикар также уточнил, что в церкви были найдены ещё два ножа.
Ранее сообщалось, что нападение в Ницце совершил выходец из Туниса.
29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин».
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.