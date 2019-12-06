«Серьёзный вызов правительству»: смогут ли французы добиться отмены непопулярных реформ

Во Франции объявлена общенациональная забастовка. Кроме того, 5 декабря во многих городах страны были организованы акции протеста, в которых приняли участие от 800 тысяч до полутора миллионов граждан, не обошлось без стычек с полицией. Это далеко не первый виток протестной активности, охватившей Пятую республику с момента избрания на пост президента страны Эммануэля Макрона. Французы регулярно выходят на демонстрации, пытаясь отстоять социальные достижения, которые последовательно демонтирует новое правительство. По мнению экспертов, сейчас накал страстей достиг уровня 1995 года, когда забастовки практически парализовали жизнь во Франции, а власти были вынуждены отказаться от непопулярных мер. Специалисты не исключают, что правительству Макрона тоже придётся пойти на уступки.

В первый день всеобщей забастовки на улицы Франции вышли порядка 800 тыс. протестующих. Такую статистику привело французское Министерство внутренних дел. В то же время крупнейший французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) оценивает численность демонстрантов, вышедших накануне на акции протеста, в 1,5 млн человек. Всего 5 декабря в стране прошло порядка 250 протестных мероприятий, которые в CGT назвали «исторической мобилизацией» работников.

Не обошлось и без стычек с полицией. В Париже, где на улицы вышли около 65 тыс. человек, столичная полиция задержала порядка 70 человек. При разгоне протестующих правоохранители применили слезоточивый газ, в ответ демонстранты бросали камни и бутылки.

Во время разгона акции протеста пострадала корреспондент RT Шарлотта Дубенски — в неё попал осколок полицейской гранаты. Это уже второй подобный случай. Полгода назад, когда Дубенски освещала выступления «жёлтых жилетов», полиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули — журналистка попала под действие слезоточивого газа прямо во время прямого эфира. Всего за время демонстраций пострадали 14 сотрудников RT и агентства Ruptly.

Корреспондент RT Шарлотта Дубенски

© Кадр: видео RT

Общенациональный протест

Начиная с 5 декабря в Пятой республике объявлена общенациональная забастовка против действий правительства Макрона.

Возмущение французов вызвала запланированная пенсионная реформа. Изменения предполагают отмену сложной системы пенсионных начислений, состоящей из более чем 40 схем для разных категорий работников, которые позволяют представителям некоторых профессий раньше выходить на пенсию или получать повышенные пенсионные выплаты. Вместо этого власти намерены ввести универсальную систему, включающую порядок начисления индивидуальных пенсионных баллов. В результате нововведений может повыситься фактический возраст выхода на пенсию (т.е. право выйти на пенсию в 62 года, как и раньше, останется, однако, чтобы получать полные выплаты без каких-либо вычетов, необходимо работать минимум до 64 лет). Сейчас кабмин дорабатывает законопроект, планируется, что он будет принят парламентом, где партия президента «Вперёд, республика!» располагает большинством мест, уже в первой половине следующего года.

Одним из ведущих организаторов протеста против пенсионной реформы выступает «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) — крупнейшее профсоюзное объединение Франции.

Активисты «Всеобщей конфедерации труда» (CGT) во время забастовки

Reuters

© Pascal Rossignol

«Нравится это правительству или нет, но начиная с 5 декабря выйдут на улицы все: те, кто на временной работе, те, кто лишён работы, занятые в государственном секторе, в частном секторе, пенсионеры, молодёжь», — говорится в призыве, опубликованном накануне акций протеста на сайте организации.

«От работников международных компаний до помощников на дому, от работающих на Эйфелевой башне до работников магазина Intermarché в городе Невер — все будут участвовать в акциях начиная с 5 декабря. Ведь можно не сомневаться: с этим проектом реформы все мы пострадаем», — подчёркивают авторы воззвания.

Забастовку поддержали оппозиционные политики левого и правого флангов — бывшие соперники Эммануэля Макрона по президентской кампании Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен.

Как показал опрос, проведённый социологической службой Odoxa, 68% французов считают общенациональную забастовку оправданной. Большинство респондентов, поддерживающих протестные меры, оценивают предложенную властью реформу как неясную и размытую (89% от общего числа сторонников забастовки), а 85% из них уверены, что из-за реформы им придётся дольше работать. Опрос проводился 3 и 4 декабря среди 1005 жителей Франции старше 18 лет.

Общенациональная стачка привела к практически полному параличу железнодорожного движения в стране, а также к остановке общественного движения в Париже — транспортные работники стали движущей силой забастовки.

Национальная компания французских железных дорог ранее анонсировала, что 5 декабря движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных маршрутах остаются только 20% экспрессов. Сотрудники парижской транспортной компании RATP также прекратили работу в знак протеста, на большинстве линий движение остановлено.

Общенациональная забастовка затронула и воздушное сообщение, приведя к отмене каждого пятого рейса во французских аэропортах: авиакомпания «Air France» отменила 30% внутренних и 15% среднемагистральных рейсов.

Бастуют и работники других сфер: не работают многие театры, музеи, а в результате забастовки педагогов не работает порядка двух третей школ в стране.

Исторические параллели

Французские СМИ сравнивают нынешнюю общенациональную забастовку с протестами, охватившими страну в 1995 году. Тогда в Пятой республике началась всеобщая забастовка в ответ на планы правительства Алена Жюппе отменить часть социальных льгот и увеличить сроки выплат в пенсионный фонд для госслужащих.

В знак протеста против этих реформ на улицы вышли миллионы французов, работники ряда отраслей начали общенациональную забастовку, которая поставила страну на грань политического кризиса. В итоге правительство было вынуждено пойти на уступки и отменить пенсионную реформу, хотя некоторые изменения в законодательство всё же были внесены. В стране также были объявлены досрочные парламентские выборы, на которых Республиканская партия, к которой принадлежал непопулярный премьер, проиграла социалистам.

«Жёлтые жилеты» в Париже

Reuters

© Charles Platiau

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, по уровню недовольства текущие выступления действительно уместно сравнивать с протестами 1995 года.

«Однако в политическом отношении ситуация сегодня несколько иная. Сейчас Социалистическая партия слаба, находится в упадке, а Республиканская партия только пытается нащупать для себя новый курс в преддверии муниципальных выборов, и поэтому альтернативы для правящей партии Эммануэля Макрона по большому счёту нет», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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По мнению Фёдорова, правительство Франции отдаёт себе отчёт в том, насколько напряженная ситуация сложилась в стране, и ведёт переговоры с профсоюзами.

«Забастовки нужны для того, чтобы усадить правительство за стол обсуждения пенсионной реформы. При этом Эммануэль Макрон сохраняет некоторое пространство для манёвра, чем и постарается воспользоваться», — уверен эксперт.

Как отметила в комментарии RT профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ Евгения Обичкина, события 1995 года произошли на фоне слабого экономического роста в стране, и сейчас складываются похожие предпосылки.

«Практически каждое французское правительство пытается демонтировать социальные льготы, поскольку слабо растущая экономика не справляется с грузом социальных обязательств. Но каждое покушение на эти социальные завоевания встречает жёсткий отпор, потому что люди справедливо считают, что если сегодня позволить отнять у граждан социальные и трудовые завоевания, со временем вся система социального государства будет разрушена. С технократической точки зрения это, возможно, будет эффективно для экономики в целом, но будет плохо для отдельных людей», — пояснила эксперт.

«Не будет другого выхода»

После победы Эммануэля Макрона на президентских выборах 2017 года Пятую республику регулярно сотрясают акции протеста против непопулярных реформ. Так, в 2018 году работники транспортной отрасли вышли на акции протеста с требованием остановить приватизацию железнодорожного монополиста SNCF в соответствии с требованиями Евросоюза. Для сотрудников компании реформа обернулась потерей льгот и статуса госслужащих. Но протестные выступления не привели к положительным результатам — закон о реформировании отрасли всё равно был принят правительством и парламентом.

Лионский вокзал в Париже

Reuters

© Charles Platiau

В том же году правительство приняло ещё один закон, вызвавший возмущение многих французов. Реформа затронула трудовое законодательство — новые поправки наделили кабмин правом вносить изменения в трудовой кодекс, снижающие социальную ответственность бизнеса и трудовые гарантии для работников. Так, руководство компаний было избавлено от необходимости согласовывать с профсоюзами размер заработной платы.

В ноябре 2018 года в Пятой республике стартовала серия протестных выступлений «жёлтых жилетов». Изначально французы выступали против повышения цен на топливо и избрали своим неформальным символом жёлтый светоотражающий жилет, который автомобилисты должны возить с собой наряду с аптечкой и огнетушителем. Впоследствии участники акций расширили свои требования к правительству, выдвинув на первый план социальную повестку. Однако правительство не пошло на серьёзные уступки, согласившись лишь на отсрочку повышения цен на горючее.

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По мнению Сергея Фёдорова, президент Франции настроен на радикальную смену социального обеспечения и не отступится от реформы пенсионной системы, которая затрагивает интересы миллионов граждан.

«На самом деле, французы с опозданием начали реформировать свою социальную систему, в том числе и трудового законодательства. К примеру, в Германии такие реформы были проведены достаточно давно. Конечно, пенсионная реформа и другие социальные реформы вызывают бурю протеста, поскольку трудно найти то решение, которое устраивало бы всех», — считает эксперт.

Любые подобные реформы неизбежно вызывают во Франции бурную волну протестов, поскольку в стране сильные профсоюзы, способные мобилизовать общество, пояснила Евгения Обичкина.

«Начиная с 1945 года у власти во Франции часто оказывались левые силы, добившиеся серьёзных социальных завоеваний. Сейчас общенациональная забастовка только началась, но нельзя исключать, что, как и в 1995 году, протесты парализуют жизнь в стране. Сегодня это серьёзный вызов правительству. Макрон обычно не склонен уступать протестующим, но сейчас может оказаться так, что у него не будет другого выхода», — подытожила эксперт.