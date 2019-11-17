«Жёлтые жилеты» отмечают год с момента первых уличных акций протеста

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RT
Французское протестное движение «жёлтых жилетов» отмечает год с момента проведения первой манифестации, состоявшейся 17 ноября 2018 года. В субботу, 16 ноября, демонстранты в 53-й раз вышли на субботнюю акцию протеста, в ходе которой произошли столкновения с полицией и были задержаны более 250 человек. RT ведёт прямую трансляцию воскресной манифестации «жёлтых жилетов».

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