Глава МВД Франции прогнозирует продолжение борьбы с терроризмом годами

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Борьба с терроризмом во Франции может затянуться на годы, предупредил в эфире телеканала BFMTV министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.
Глава МВД Франции прогнозирует продолжение борьбы с терроризмом годами
  • Reuters

«Борьба с исламским терроризмом будет продолжаться годами, без сомнений, эта борьба целого поколения. Если посмотреть, это уже четвёртое поколение исламского терроризма», — сказал он.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о высокой угрозе исламистского терроризма.

23 апреля мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем. Женщина скончалась. Злоумышленник умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у него было гражданство Туниса.

Нападение квалифицировано как теракт.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не сдастся в борьбе с терроризмом.

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