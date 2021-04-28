Глава МВД Франции прогнозирует продолжение борьбы с терроризмом годами

Борьба с терроризмом во Франции может затянуться на годы, предупредил в эфире телеканала BFMTV министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

«Борьба с исламским терроризмом будет продолжаться годами, без сомнений, эта борьба целого поколения. Если посмотреть, это уже четвёртое поколение исламского терроризма», — сказал он.

Gérald Darmanin (@GDarmanin): "Le combat contre le terrorisme islamiste va durer encore des années" pic.twitter.com/krw8RrK63r — BFMTV (@BFMTV) April 28, 2021

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о высокой угрозе исламистского терроризма.

23 апреля мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем. Женщина скончалась. Злоумышленник умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у него было гражданство Туниса.

Нападение квалифицировано как теракт.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не сдастся в борьбе с терроризмом.