Глава МВД Франции прогнозирует продолжение борьбы с терроризмом годами
- Reuters
«Борьба с исламским терроризмом будет продолжаться годами, без сомнений, эта борьба целого поколения. Если посмотреть, это уже четвёртое поколение исламского терроризма», — сказал он.
Gérald Darmanin (@GDarmanin): "Le combat contre le terrorisme islamiste va durer encore des années" pic.twitter.com/krw8RrK63r— BFMTV (@BFMTV) April 28, 2021
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о высокой угрозе исламистского терроризма.
23 апреля мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем. Женщина скончалась. Злоумышленник умер в результате ран, полученных при задержании. Сообщается, что у него было гражданство Туниса.
Нападение квалифицировано как теракт.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не сдастся в борьбе с терроризмом.