Макрон назвал убитого под Парижем учителя лицом Франции

Французский президент Эммануэль Макрон назвал новым лицом республики учителя истории и географии колледжа Конфлан-Сент-Онорин, убитого в пригороде Парижа.

Как сообщает газета Figaro, на церемонии прощания с Самюэлем Пати в почётном дворе Сорбонны присутствовали около 400 человек, включая главу государства.

«Самюэль Пати… в пятницу (16 октября. — RT) стал лицом республики, нашего желания разбить террористов... Мы не откажемся от карикатур, от рисунков», — сказал Макрон.

Он также пообещал «вернуть учителям в каждой средней школе право создавать республиканцев».

Ранее в антитеррористической прокуратуре Франции заявили, что подозреваемый в убийстве учителя под Парижем смог узнать информацию о будущей жертве от студентов, которых он подкупил.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Макрон назвал убийство террористической атакой.

Подробнее — в материале RT.