Макрон назвал убитого под Парижем учителя лицом Франции
- Reuters
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Как сообщает газета Figaro, на церемонии прощания с Самюэлем Пати в почётном дворе Сорбонны присутствовали около 400 человек, включая главу государства.
«Самюэль Пати… в пятницу (16 октября. — RT) стал лицом республики, нашего желания разбить террористов... Мы не откажемся от карикатур, от рисунков», — сказал Макрон.
Он также пообещал «вернуть учителям в каждой средней школе право создавать республиканцев».
Ранее в антитеррористической прокуратуре Франции заявили, что подозреваемый в убийстве учителя под Парижем смог узнать информацию о будущей жертве от студентов, которых он подкупил.
Вечером 16 октября в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией. Макрон назвал убийство террористической атакой.
Подробнее — в материале RT.